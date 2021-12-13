Спортсменка из Карелии победила на Первенстве мира по тайскому боксу

Ученица петрозаводской гимназии № 17 победила на Чемпионате и Первенстве мира по тайскому боксу. Соревнования проходили в Бангкоке, Александре Авруниной досталось «золото», сообщили в мэрии.

Спортсменка выступала в составе сборной России. Золотую медаль она заслужила в категории юниоров 16-17 лет.

Петрозаводчанка взяла верх над соперницами из Малайзии и Ирана. За чемпионский титул боролись 100 спортсменов из 120 команд.

Карельскую спортсменку тренирует Наталья Дьячкова. // Фото: источник