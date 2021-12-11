Фестиваль бега прошел в Петрозаводске

Сегодня на Кургане в Петрозаводске прошел фестиваль бега и скандинавской ходьбы. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Более ста горожан решили активно провести субботнее утро и попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 километров с несколькими подъемами. Любители скандинавской ходьбы преодолевали дистанцию в 3 километра.

По итогам забега на 5 километров лучшими стали Ирина Мещерякова и Денис Лянгин. На дистанции 10 километров первыми финишировали Светлана Леонтьева и Валерий Фирсов. Среди скандиходов лучшее время показали Кристина Бахилина и Сергей Крошкин.

На финише всех участников ждал горячий глинтвейн с калитками и шунгитовая медаль. Фото источника