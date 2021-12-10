10 декабря 2021, 19:17
Карельский конькобежец стал призером всероссийских соревнований
Максим Корниенко завоевал серебряную медаль на состязаниях в Челябинске
Воспитанник Сортавальской спортшколы олимпийского резерва Максим Корниенко отличился на соревнованиях в Челябинске. В Минспорта Карелии сообщили, что конькобежец получил «серебро».
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы шестикратной Олимпийской чемпионки Л.П. Скобликовой проходили 9-10 декабря. Турнир был отборочным на Первенство России среди юниоров.
Максим Корниенко отличился на дистанции 500 метров, он пришел вторым и завоевал серебряную медаль. По итогам четырех дистанций спортсмен стал четвертым.
По сумме классического многоборья Максим выполнил норматив на звание «Мастер спорта России по конькобежному спорту». // Фото: источник