Карельский конькобежец стал призером всероссийских соревнований

Воспитанник Сортавальской спортшколы олимпийского резерва Максим Корниенко отличился на соревнованиях в Челябинске. В Минспорта Карелии сообщили, что конькобежец получил «серебро».

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы шестикратной Олимпийской чемпионки Л.П. Скобликовой проходили 9-10 декабря. Турнир был отборочным на Первенство России среди юниоров.

Максим Корниенко отличился на дистанции 500 метров, он пришел вторым и завоевал серебряную медаль. По итогам четырех дистанций спортсмен стал четвертым.

По сумме классического многоборья Максим выполнил норматив на звание «Мастер спорта России по конькобежному спорту». // Фото: источник