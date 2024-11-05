Спонтанная покупка лотерейного билета принесла россиянину миллионы

Житель Волгоградской области разбогател, спонтанно купив билет лотереи. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, счастливчик решил приобрести лотерейный билет за несколько минут до розыгрыша, который прошел 2 ноября, и не прогадал. В итоге билет принес ему суперприз - почти 9 миллионов рублей.

Отмечается, что победитель купил лотерейный билет в приложении всего за 50 рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»