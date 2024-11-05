Врач назвала сладости, подходящие людям с повышенным уровнем сахара

Диетолог Нурия Дианова назвала сладости, которые можно употреблять людям с повышенным уровнем сахара в крови. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Так, врач посоветовала обратить внимание на сушеную хурму. Этот продукт сохраняет в себе микроэлементы и витамин С и остается полезным. «Клетчатка позволяет сократить скачки глюкозы и быстрее испытать чувство насыщения, что предотвращает переедание», - объяснила медик.

Специалист рекомендует обращать внимание на состав сушеной хурмы и не покупать продукт, в который добавляется дополнительный сахар. // Фото: unsplash.com / Nrd