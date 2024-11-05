Мужчина решил прогреть машину и сжег ее

В Московской области мужчина решил с утра прогреть свой автомобиль перед дорогой, а тот внезапно сгорел. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент случился в Химках утром 5 ноября. По данным источника, хозяин автомобиля завел двигатель и ненадолго отлучился. В этот момент транспортное средство вспыхнуло. Огонь охватил машину в считанные секунды.

Причину произошедшего предстоит выяснить компетентным органам. // Фото: freepik.com / Ilovehz