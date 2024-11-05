Мужчина поужинал грибами и оказался при смерти

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина поужинал грибами и оказался в больнице. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, 62-летний житель Архангельска был доставлен в одну из больниц Северной столицы с острым отравлением 2 ноября. Известно, что на ужин он ел грибы. Какие именно, и где пенсионер взял их - выясняют специалисты.

Состояние пациента оценивается как тяжелое. За его жизнь борются врачи. // Фото: unsplash.com / Ioetech