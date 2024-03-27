Спикер парламента Карелии встретился с гендиректором Сегежского ЦБК

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович в ходе рабочей поездки провел встречу с вице-президентом, руководителем дивизиона Северо-Запад ПАО «Сегежа Групп», генеральным директором АО «Сегежский ЦБК» Евгением Баталовым.

Евгений Валерьевич недавно возглавил флагман бумажного производства Карелии - АО «Сегежский ЦБК».

На встрече обсуждались итоги работы крупнейшего предприятия в республике, планы по его развитию в условиях санкций, кадровая ситуация и др.

Сегежа мне знакома, для меня это не новое место. Ранее я отвечал за предприятие «Сегежский ЛДК», филиал по лесным ресурсам ЦБК - и всю лесозаготовку,

- сказал Евгений Баталов.

По итогам 2023 года Сегежскому ЦБК удалось практически полностью сохранить уровень производства, а «Сегежской упаковке» даже увеличить к уровню 2022 года. 80% продукции продается в России, 20% - экспортируется. Как отметил Евгений Баталов, после введения санкций увеличился спрос на промышленные мешки производства Segezha Group. Их уникальность – в прочности микрокрепированной бумаги, из которой они изготавливаются на комбинате в г.Сегеже.

Если раньше в это время спрос на мешки был порядка 60% от мощности, то сейчас неудовлетворенный спрос составляет порядка 30%. Заработали цементники, химическая промышленность, появились корма для животных отечественного производства, другая пищевая продукция. Мы нацелены на расширение производственных мощностей и реализацию новых упаковочных решений, в том числе в сегменте потребительской упаковки,

- сказал Евгений Баталов.

В настоящее время на ЦБК активно идут ремонтные работы на отдельных производствах. В кадровой политике упор сделан, преимущественно на местных специалистов.

По словам Элиссана Шандаловича, обеспечение квалифицированными кадрами промышленного сектора – задача, которой уделяется большой внимание на региональном и федеральном уровне. В частности, карельским парламентом принят закон, который позволяет с 2024 года получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациям, которые оказывают поддержку колледжам и техникумам – финансовую или имущественную. Сегежский ЦБК, который заинтересован в качественной подготовке кадров и помогает Северному колледжу, может рассчитывать на данную налоговую льготу.

Кроме этого, на совещании обсуждался предстоящий День Карелии, который в этом году отметят в Сегеже. Евгений Баталов отметил, что комбинат примет активное участие в подготовке города к празднованию. В частности, предприятие планирует принять участие в софинансировании проекта благоустройства бульвара Советов и территории у Троицкого храма. В центре города планируется создать большую площадку для отдыха горожан и гостей. Также комбинат подарит городу новые детские игровые площадки.

Фото: пресс-служба Заксобрания Карелии