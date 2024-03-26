Руководитель фонда «Живой город» рассказала о новом проекте

Председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская вместе с руководителем «Комитета семей воинов Отечества» Аленой Олихейко, а также с волонтерами Еленой Зезюльчик и Натальей Рыбак в очередной раз побывали в зоне СВО. Поездка заняла две недели: они отвезли гуманитарный груз, пообщались с бойцами из Карелии. Мы встретились с Оксаной Шаманской, и она рассказала о проделанной работе, а также о новом проекте фонда.

- Новый проект называется Специальный Волонтерский Отряд «Свои». Мы решили выделить мужчин в отдельную категорию. Вообще считается, что у волонтерства женское лицо. И, действительно, многое делается руками женщин. Но есть определенные участки, где требуется мужское плечо: например, зимой расчистить двор у мамы мобилизованного, которая живет одна. Когда у нас был проект «Баня для своих», очень требовались мужские руки – для механических и плотницких работ. Многие мужчины ко мне обращались и говорили: «Вот, моего соседа забрали на СВО, а я здесь остался…». Они все равно испытывают чувство вины и хотят хоть в чем-то быть полезными.

- Этот волонтерский проект ведь не только для взрослых мужчин, но и для подрастающего поколения?

- Да, конечно. Недавно мы грузили гуманитарный груз в Костомукше, и к нам на погрузку пришел кадетский класс. Моя помощница спрашивает у кадета: «Какие уроки прогуливаете?». Он отвечает: «Английский и биологию. Да, это что… Надо помогать. А то скоро не будет ни английского, ни биологии… Один немецкий». Мы, конечно, посмеялись, но подумали – а ведь, действительно, нужно привлекать к волонтерству подростков, в том числе и «трудных» - из неполных или неблагополучных семей. Когда они вольются в волонтерское братство, там они смогут считывать правильное мужское поведение.

Я когда была в Финляндии по обмену опытом, познакомилась с обществом для трудных подростков и отсидевших несовершеннолетних. Сообщество называлось «Гараж», и каждый вечер ребята приходили в ангар, где под руководством взрослого дяденьки ремонтировали мопеды, велосипеды и даже машины. В нашем проекте тоже хотелось бы реализовать это воспитание полезным трудом.

Мы уже заказали волонтерские удостоверения – каждый участник проекта получит такой документ.

- Вы снова ездили с гуманитарной миссией в зону СВО. Зачем вы это делаете лично? Отправили бы груз с мужчинами, и остались дома…

- Мне важно видеть все своими глазами и считывать обстановку. Там же рождаются и новые идеи, и планы – какими должны быть следующие шаги. Важно пообщаться с командирами, понять, что конкретно им нужно сейчас. У нас многие волонтеры плетут маскировочные сети. И некоторые делают их неправильно, не задумываясь – а защищают ли такие сети от атак. Мне самой нужно посмотреть, оценить местность в зоне СВО, и, возможно, внести корректировки в процесс плетения сетей.

В этот раз мы отправили три больших фуры. Сложность была в том, что в один день нужно было загрузить сразу две машины. А еще у нас было не одна-две точки выгрузки, как обычно, а гораздо больше. И надо отдать должное водителям – они на это пошли, проехали по разной сложности дорогам, и остановились везде, где было нужно.

- Изменился характер гуманитарного груза? Что вы везли в этот раз?

- Стройматериалы, доски, запчасти для машин, медикаменты. Это основное. Техника ломается, запчасти для них очень нужны. Мы видели автопарки, многие машины «в дырочку» - насквозь прошиты пулями. Ну и, конечно, средства защиты. Наши швеи сейчас шьют противодроновые одеяла, мы штук пять уже отправили, протестировали, очень трудно подобрать технологию, материалы, чтобы такое одеяло полностью защищало.

- Удалось пообщаться с бойцами из Карелии? Как у них настроение?

- Конечно, усталость чувствуется. Все-таки уже два года идет специальная военная операция. Но когда они нас видят, у них невероятный душевный подъем. Говорят: «Мы когда видим карельские номера на машинах, как будто дома побывали». В это раз мы еще привезли рыбу: костомукшский предприниматель дал 330 килограммов свежезамороженной рыбы. Сколько было радости! Потом ребята звонили, рассказывали: «Мы ее сейчас приготовили, едим, чуть пальцы свои не съели, спасибо».

Радуются нашим чебурашкам, которые девочки вяжут. Расхватывают, вешают себе на бронежилеты. Конечно, радуются письмам – и личным, от родных, и тем, что им пишут школьники.

- Как сейчас существует фонд «Живой город»? Активно ли предприниматели, простые люди помогают? Или тоже чувствуется двухлетняя усталость?

- Если сравнивать по пожертвованиям, то в 2022 году мы собрали 100 миллионов рублей, а в 2023 году – только 65 миллионов, сборы стали ниже. Но есть и хорошие новости: больше появилось волонтеров, люди присоединяются, плетут сети, участвуют в других проектах фонда. Стали жертвовать из регионов России: приходят платежи из Карачаево-Черкесской Республики, из Приморского края, из Москвы, из Санкт-Петербурга, других республик и городов. Это значит, что люди в регионах страны видят нашу активную деятельность и хотят помочь.

Для тех, кто хочет внести свой вклад и поучаствовать в работе благотворительного фонда «Живой город», сообщаем почту и телефон:

cf-livecity@yandex.ru, +7(911)-054-64-49.

//Фото из личного архива Оксаны Шаманской.