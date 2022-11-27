Специалисты, занимающиеся восстановлением речи, лишены многих льгот

Текст и фото: Антонина Кябелева

«Про нас все забыли», - уверена Анна Чистикова, которая около десяти лет работает в Пряжинской ЦРБ логопедом-афазиологом.

Для того чтобы понять абсурдность ситуации, необходимо пояснить, что это за профессия — логопед-афазиолог. Афазия — это нарушение речи, при котором человек теряет способность полноценно разговаривать. Как правило, логопеды-афазиологи приходят на помощь пациентам, которые пережили инсульт, черепно-мозговые травмы, энцефалит, менингит, операции на мозге. Возрастная деменция — еще один распространенный недуг, при котором может потребоваться помощь логопеда-афазиолога.

Несмотря на то, что Анна Чистикова много лет работает в больнице, она лишена большинства льгот, которыми обладают медицинские работники.

«В списке специальностей я числюсь как логопед. Фактически меня приравняли к педагогу, так как логопед — это педагогическая специальность. Работая в медицинском учреждении с педагогической специальностью, я автоматически лишаюсь тех льгот, которыми обладают педагоги, то есть длинного отпуска, педагогического стажа. А в больнице я формально не отношусь к медицинским работникам, а значит, у меня нет и тех преимуществ, которыми пользуется медицинский персонал. При этом у меня медицинское образование. Я окончила педагогический университет, но дополнительно получила специальность медицинский логопед»,

- рассказала Чистикова.

Несправедливость столь странного положения, в котором оказались логопеды-афазиологи, особенно четко проявилась во время эпидемии коронавируса.

«Работая в больнице с пациентами, я была лишена страховки в случае заражения коронавирусом и выплат, которые получали сотрудники медицинских учреждений, соприкасающиеся с ковидными больными. Между тем у меня каждый сеанс реабилитации длится от тридцати минут до часа. При этом я напрямую соприкасаюсь с биологической жидкостью пациента, так как мне приходится залезать к нему в рот. Без этого многие пациенты не заговорят»,

- объяснила Чистикова.

Она дважды заразилась на работе коронавирусом, но в выплатах ей отказали. Логопед-афазиолог не получает и стимулирующих доплат до целевых показателей. По словам Анны Чистиковой, ее зарплаты с трудом хватает на еду.

«Конечно, меня поддерживает главный врач Пряжинской ЦРБ Валентина Фатуловна Рябова», - заметила Чистикова.

Председатель карельского профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин рассказал, что во время пандемии обращался и в министерство здравоохранения России, и в минтруд России с просьбой включить логопедов-афазиологов в перечень работников, имеющих право на ковидные выплаты. По его словам, в российском минтруде разъяснили, что список тех, кто может претендовать на «ковидные» выплаты, является исчерпывающим.

Цаплин отметил, что на уровне профсоюза работников здравоохранения России сейчас идет работа по включению логопедов в номенклатуру медицинских работников.

Анна Чистякова согласна, что пока эта проблема не будет решена на уровне государства, афазиологи так и будут чувствовать себя ненужными системе здравоохранения. «Здоровый человек не осознает, как тяжело тем, кто утратил способность разговаривать. Такой пациент не может попросить о помощи, не может сказать, что хочет в туалет, что у него начались боли, что он хочет есть или пить. Вернуть таким людям способность разговаривать означает огромный шаг к возвращению их к нормальной жизни», - заметила Чистикова.

Она отметила, что специальность логопеда-афазиолога — довольно редкая. В Карелии наберется не больше десятка специалистов, способных восстанавливать сложные речевые нарушения. «Возможно, поэтому нас не замечают и не слышат», - предположила Анна Чистякова. Она объяснила, что в системе образования, в отличие от сферы здравоохранения, работают логопеды или логопеды-дефектологи. А это другая специальность.

В марте 2022 года был опубликован проект нового приказа российского минздрава, в котором предлагается изменить номенклатуру медицинских работников в 2022 году. Согласно этому документу, в номенклатуре медицинских работников появился медицинский логопед. Беда только в том, что этот приказ до сих пор сохраняет статус проекта.