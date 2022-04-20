Специалисты рассказали, как правильно выявить причину болей в спине

Боль в спине: определяем причину

С болями в спине сталкивается практически каждый. Кратковременный дискомфорт может быть вызван неправильной позой для сна, неудобным матрасом, неграмотно организованным рабочим местом.

Но что делать, если боль в спине – ваш постоянный спутник? Как найти причину и выработать тактику лечения? Специалисты «Клиники Эксперт» рассказали, чем поможет комплексная МРТ-диагностика при патологиях спины.

Причины боли в спине

Наиболее распространенными причинами постоянной боли в спине являются осложнения остеохондроза в виде экструзий или протрузий межпозвоночных дисков. Экструзия – медицинское название грыжи. Протрузия – частичный выход межпозвоночного диска за рамки пространства между позвонками.

Однако, выявить точную причину возможно только с помощью исследования. Боль в спине может быть симптомом онкологии, новообразований и воспалительных заболеваний.

Какое исследование выбрать?

С помощью МРТ можно исследовать разные отделы позвоночника. Если боль сосредоточена в определенной области, и в анамнезе пациента нет специфических особенностей, можно пройти диагностику определенной зоны.

Однако, стоит учитывать иррадиацию боли: бывает так, что проблема кроется в соседнем участке. В этом случае на помощь приходит комплексное исследование. Специалисты «Клиники Эксперт» разработали комплекс «Причина боли в спине», включающий диагностику шейного, грудного, поясничного и крестцово-копчикового отделов.

Комплексное исследование поможет:

· Поставить точный диагноз и найти причину боли в спине;

· Исключить или подтвердить метастазы в позвонках при наличии онкологии в анамнезе;

· Обнаружить болезнь Бехтерева или миелономную болезнь;

· Определить воспалительные изменения в организме с осложнением на позвоночник;

· Оценить состояние спинного мозга на уровне шейного и грудного отделов при наличии рассеянного склероза в анамнезе;

· Выявить первичные образования оболочек спинного мозга или нервных корешков.

Кроме того, комплекс поможет сохранить бюджет и время пациента: прохождение одного полного исследования выгоднее и быстрее, чем поэтапный поиск причин неприятных ощущений.

Почему именно МРТ?

На сегодняшний день МРТ-диагностика является наиболее точным и безопасным методом исследования организма (не несет лучевой нагрузки). Процедура не требует особой подготовки.

К преимуществам МРТ-диагностики относится небольшой список противопоказаний. Среди них – кардио и нейростимуляторы, электронные и металлические импланты, клипсы на сосудах. В теле пациента не должно быть металлов.

Здоровая спина – залог хорошего самочувствия. Помните: ваше здоровье – в ваших руках!

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