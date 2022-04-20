Чистая польза: экологично, экономично, качественно

Ни для кого не секрет, что чистый дом - это залог здоровья и уюта семьи. Как правило, большинство хозяек переносят скопившиеся за неделю домашние дела на выходные и тогда выходной день становится ещё одним рабочим днём, и уборка - гнетущей рутиной. Какой выход?

Первое правило чистого дома: у каждой вещи должно быть свое место.

Воспользовался вещью - положи на место.

Второе правило: делай легкую уборку ежедневно.

Протереть зеркало в ванной, пока вы чистите зубы, займет меньше минуты. Представьте гору посуды, которая терпеливо вас ждёт после работы, и вам будет легко сразу помыть чашку после утреннего кофе.

Третье правило - использование эффективных средств для уборки.

Средство от пятен должно справляться с пятном с первого раза, не отправляя одежду в "ссылку на дачу", а иначе оно бесполезно. Средство для посуды должно быть экологичным и безопасным, при этом не нарушая защитный барьер кожи.

Пожалуй, самый ценный ресурс сегодня - это время, и лучше провести его с пользой и удовольствием, нежели оттирать прогоревшие пятна на плите. Наверняка многие из вас, поддавшись на рекламные предложения, покупали средства, которые не только не справлялись со своими обещанными функциями, а, наоборот, портили, размазывали жир по духовке, заставляя давиться от удушающего запаха, или обесцвечивали любимую одежду. Полочки в ванной и кухне заполнены разными средствами для мытья посуды, средствами по уборке сантехники, но результат не всегда устраивает. Чтобы подобрать хорошее средство, приходится перепробовать много вариантов, потратить и время, и деньги.

Я нашла подходящий вариант случайно, гуляя с собакой. Совершенно новый формат продажи средств для уборки предлагает компания «Чистая польза». В магазине, расположенном на ул.Сегежской, 6 можно приобрести экологичную натуральную продукцию, безопасную для всех членов семьи и домашних животных.

Что необычно –средства продаются на разлив, от 100 мл до 5 литров - в том объеме, который необходим бережливой хозяйке. Это удобно – можно попробовать малую дозировку, чтобы понять, подходит вам это средство или нет.

Для уборки сердца дома – кухни - я начала с небольшого объема, купила пол-литра, с любимым ароматом лесных ягод. Особых надежд не питала, но меня поразило, как оно с легкостью справилось с жирной и грязной посудой. Удалило стойкий жир со сковороды, очистило чайный налёт. Удивительно, но оно работало даже в холодной воде. За счет своей густой консистенции оно отлично пенится, экономично расходуется и полностью смывается водой. Для посудомойки решила попробовать жидкое средство от «Чистой пользы» и была приятно удивлена тем, как он с первого раза отмыл всю посуду.

Следующая моя покупка уже была с доставкой, потому что объем средств взяла посерьезнее. Еще в магазине приметила для себя ароматы для дома и ухода за собой, позже не пожалела о том, что остановила на них выбор, заказала с доставкой еще немаловажную для себя позицию – это чистящие средства для ванной и сантехники.

Универсальное моющее средство для уборки дома стало моим фаворитом; средство для кафеля и плитки очень эффективно удаляло налет, ржавчину, мыльные разводы. Помимо кафеля и плитки, оно также подходит для чистки стеклянных, керамических поверхностей, а также поверхностей из нержавеющей стали. Для мытья нужно нанести средство на смеситель на несколько минут, а затем смыть и протереть бумажным полотенцем насухо.

Очень порадовало средство для мытья стекол и зеркал. Пока нанесла средство на смеситель, успела протереть зеркало в ванной – ни разводов не было, ни отпечатков пальцев. Средство от засоров также прекрасно справилось с поставленной задачей, его необходимо было оставить поработать всего на час, в небольшом объеме.

Аромадиффузор «Бразилия» прекрасно дополнил приятный результат от проделанной работы, наполнив почти весь дом свежими нотками бергамота, ананаса и маракуйи.

Чистота дома - немаловажная составляющая, но необходимо не забывать о собственном здоровье и чистоте. Уходовая косметика тоже есть в «Чистой пользе». Очищающие муссы для умывания, бальзамы для губ, косметические масла, даже дезодоранты для тела, натуральные твердые духи, концентрированная зубная паста и многое другое есть в «Чистой пользе». Можно составить отличный подарочный набор из средств уходовой косметики. Для себя выбрала крем с натуральным составом «Аквабиолис» с экстрактом лаванды, ромашки, алоэ вера и трендовое средство – сквалан. Кстати, средства женской гигиены здесь тоже есть.

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Сейчас вопрос экологии стоит очень остро. Количество выброшенного пластика зашкаливает. Снизить количество загрязнений пластиком может его повторная переработка и разумное использование. Если рассудить, мы нуждаемся в качественном наполнении, а не пестрой упаковке, этим и отличается продукция «Чистой пользы»: наполнение качественное, а упаковку вы можете использовать свою или приобрести в магазине и пользоваться ею неоднократно.

В магазине действуют различные скидочные предложения, например, есть скидки для пенсионеров.

Кроме этого, в этом месяце действует приятная акция для тех, кто родился в апреле*: при покупке 1 литра любого средства можно выиграть один из пяти наборов от «Чистой пользы». Для участия необходимо предъявить подтверждающий документ.

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Большой розыгрыш призов состоится 05 мая в 14 часов.

Согласитесь, уборка будет значительно приятнее, если ваши средства по уходу будут работать эффективно с первого раза. Ну а заботиться о себе любимой с помощью натуральной косметики гораздо полезнее и безопаснее. Демократичная цена усилит ваше желание попробовать эти средства и подобрать нужные для вашего дома. И весьма немаловажно для многих, особенно мамочек, что продукция является гипоаллергенной, подходит для маленьких детей и аллергиков.

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На правах рекламы. Автор: Юлия Ножикова