В Карелии появится больше «умных» спортивных площадок

В Карелии будут построены четыре смарт-площадки для занятий спортом. В 2022 году в стране стартует новый федеральный проект «Бизнес - спринт (Я выбираю спорт)». В его рамках было запланировано строительство 110 «умных» спортплощадок в 82 регионах России. Но из-за отмены крупных международных спортивных турниров на строительство еще 80 с лишним площадок будут перераспределены дополнительно 2,4 млрд рублей.

В Карелии планировалось построить три «умные» площадки – в Петрозаводске, Олонце и Лахденпохье. Заниматься на них смогут все желающие, независимо от возраста и материального состояния.

Будем устанавливать четыре смарт-площадки, еще одна появится в Петрозаводске. Это уникальные спортивные объекты, оборудованные Wi-Fi. Отсканировав при помощи смартфона QR-код, можно получить инструкцию от виртуального тренера, сформировать программу тренировок и следить за правильностью выполнения упражнений. Установка площадок запланирована на 2023 год, а закупать оборудование мы будем уже сейчас,

- прокомментировал Первый заместитель Министра образования и спорта Карелии Антон Чивин.

Как пообещал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, средства на закупку спортивного оборудования будут проиндексированы всем регионам.

Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом,

- сказал он во время встречи с представителями спортивной отрасли.

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что Правительство РФ не останавливает строительство спортивных объектов, и в этом году планируется ввести в эксплуатацию 110 новых стадионов, ФОКов, бассейнов и других спортивных комплексов.

В Петрозаводске с наступлением тепла начнется установка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа около Лицея № 40. За счет федеральных средств на покупку оборудования для ФОКОТ выделено 20,1 млн рублей, еще около столько же предоставит республиканский бюджет для подготовки площадки.

Летом планируется завершить ремонт стадиона «Юность» в центре Петрозаводска. А на Кургане начнется строительство нового современного здания для тренеров и спортсменов, вырубки леса для этого не потребуется. Продолжается проектирование закрытого футбольного манежа на месте бывшего стадиона «Коммунальник». Начать строительные работы планируется в конце 2022 года.