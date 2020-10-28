Специалисты проверили томограф в госпитале, на который рухнул потолок
Инженеры из Москвы осмотрели томограф, на который на днях в госпитале для ветеранов войн рухнул потолок. Мнением специалистов вечером 27 октября в соцсети поделился главврач учреждения Олег Сухарев.
«Спешу поделиться информацией с теми, кто обеспокоен ситуацией с обрушением потолка в кабинете компьютерной томографии в Госпитале для ветеранов войн. Сегодня диагностику томографа и пуско-наладочные работы провели московские инженеры – представители фирмы-поставщика. Их заключение: оборудование не пострадало, в том числе и инжектор»,
- сообщил главврач.
29 октября планируется начать тестировать оборудование и обучать специалистов.
«В тестовом режиме в начале ноября на новом оборудовании начнут проводиться КТ-исследования»,
- добавил Сухарев. По его словам, строители сейчас выполняют ремонт потолка. (фото 365news.biz)