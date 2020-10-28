Пятерым жителям Карелии ночью потребовалась помощь стоматолога

Министр здравоохранения республики рассказал, как оказывается неотложная медицинская помощь ночью - с девяти часов вечера до семи утра. Михаил Охлопков вместе с первым замом ночью посетили Республиканский стоматологический центр на улице Гоголя в Петрозаводске.

В полночь зубной врач принимал пациентов. Во время визита министра экстренная помощь требовалась четверым гражданам.

«На момент посещения Центра в неотложной помощи нуждались 4 человека, ожидалось прибытие 1 ребенка с зубной болью из Пряжи. Как рассказали сотрудники Центра, иногда в неотложной помощи нуждаются до 17 человек за ночь»,

- написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».



Министр в целом похвалил работу Центра, но не обошлось без замечаний.

«С учетом того, что могут быть больные, инфицированные ковидной инфекцией, будет отправлено требование главному врачу, чтобы персонал работал в сизах второй категории защиты и в специальных медицинских респираторах с правильно подобранным антивирусным картриджем, или медицинских масках FFP3».

Также Охлопков сообщил, что будет рассмотрен вопрос о включении в группу риска специалистов, оказывающих неотложную помощь ночью, для получения региональных выплат. (фото vk.com)