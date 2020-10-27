27 октября 2020, 19:34
Соцсети

Лесной проспект встал в пробке из-за ДТП на пешеходном переходе

Вечером 27 октября на пешеходном переходе в Петрозаводске сбили девушку

Сегодня вечером на Лесном проспекте в Петрозаводске сбили девушку. Как стало известно нашему порталу, авария произошла на пешеходном переходе.

Судя по всему, авария спровоцировала пробку. Фотография скопления транспорта появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

 

Читатель сообщества также выложил видеозапись с камеры уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк». 

«Видно, как автобус останавливается перед переходом, а легковая шарахается из-за него влево.
Или автобус встал уже за переходом», - написал участник обсуждения.

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Метки: 
Соцсеть
новости петрозаводска
авария
пешеходный переход
ДТП