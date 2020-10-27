Лесной проспект встал в пробке из-за ДТП на пешеходном переходе

Сегодня вечером на Лесном проспекте в Петрозаводске сбили девушку. Как стало известно нашему порталу, авария произошла на пешеходном переходе.

Судя по всему, авария спровоцировала пробку. Фотография скопления транспорта появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Читатель сообщества также выложил видеозапись с камеры уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

«Видно, как автобус останавливается перед переходом, а легковая шарахается из-за него влево.

Или автобус встал уже за переходом», - написал участник обсуждения.