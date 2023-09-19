Спасательная операция проведена рядом с детским садом в Карелии

В понедельник в 9 часов 30 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

На улице Первомайской рядом с детским садом в фонаре уличного освещения застряла ворона. Ее надо было спасти, чтобы не расстраивать детскую психику.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили 30-метровую автолестницу и добрались до птицы, голова которой застряла в фонаре. Пернатая была освобождена из необычного плена. // Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang