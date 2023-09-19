Запах бензина переполошил жильцов дома в Петрозаводске

В понедельник в 16 часов 36 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска стали поступать звонки от жителей жилого дома на улице Чистой. Люди жаловались на запах бензина, идущий из подвала, и они боялись, что случится пожар, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные стали обследовать подвал. Было установлено, что запах идет из одной кладовой.

Вскрыв дверь при помощи шанцевого инструмента, в помещении пожарные обнаружили банку с краской, у которой сорвало крышку. Чтобы устранить возникшую проблему, пожарные провели работы по проветриванию подвала и подъезда. // Фото «Петрозаводск говорит»