Спасатели разобрали часть обшивки стены, чтобы добраться до очага

Пожар в частном доме в Петрозаводске возник в субботу утром. Сигнал о возгорании в доме на улице Октября в Соломенном поступил спасателям 19 ноября в 08:36.

Справиться с возгоранием удалось оперативно. В 08:42 пожар был ликвидирован, сообщает группа пожарной части-75.

Судя по опубликованным фотографиям, спасателям пришлось разобрать часть внутренней обшивки, снять выключатели, чтобы добраться до проводки.

На одном снимке видны свисающие провода и обугленный потолок и часть деревянной обшивки. // фото: группа «Пожарная часть-75 Соломенное»