20 ноября 2022, 14:54
Спасатели разобрали часть обшивки стены, чтобы добраться до очага
Менее десяти минут ушло у пожарных на ликвидацию возгорания в Соломенном
Пожар в частном доме в Петрозаводске возник в субботу утром. Сигнал о возгорании в доме на улице Октября в Соломенном поступил спасателям 19 ноября в 08:36.
Справиться с возгоранием удалось оперативно. В 08:42 пожар был ликвидирован, сообщает группа пожарной части-75.
Судя по опубликованным фотографиям, спасателям пришлось разобрать часть внутренней обшивки, снять выключатели, чтобы добраться до проводки.
На одном снимке видны свисающие провода и обугленный потолок и часть деревянной обшивки. // фото: группа «Пожарная часть-75 Соломенное»