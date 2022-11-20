Жителям Деревянки еще день маяться без воды

Власти Прионежского района рассказали, как продвигается ликвидация аварии на сетях, из-за которой жители Деревянки с позапрошлой пятницы, 14 ноября, выживают без воды.

В районной администрации заявили, что сегодня, 20 ноября, будут завершены ремонтные работы на аварийном участке трубопровода. Чиновники дали прогноз, когда же жители смогут вновь пользоваться водой.

«Завтра вода поступит в квартиры граждан»,

- говорится в заявлении прионежской администрации. Пока же бедствующим жителям поселка привозят воду.



На заболоченном участке протяженностью один километр была обнаружена самая крупная утечка. Сложности с поиском прорыва чиновники объяснили особенностями местности. Как ранее заявляли в администрации, техника тонула, работы останавливались, на помощь позвали МЧС.

Для устранения аварии задействована еще одна единица техники. Когда проблему устранят, коммунальщики начнут испытывать сети.

«После ремонта данного участка сотрудники МУП «Водоканал Прионежский» проведут технические испытания и начнут закачку трубопровода водой. Работы будут проводиться без перерыва, что позволит вернуть водоснабжение уже завтра», - резюмируют чиновники. // фото паблик «Прионежский район»