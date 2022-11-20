Два человека травмированы в аварии в Пудожском районе

Автомобиль «Рено» вылетел в кювет ранним утром 19 ноября. Авария случилась на 353 км автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» в Пудожском районе.

В Госавтоинспекции предварительно установили, что 26-летний водитель выехал на встречную полосу, наехал на прицеп, который стоял на дороге. После этого машина оказалась в кювете.

В аварии пострадал сам автомобилиста и 34-летняя пассажирка. // фото: Госавтоинспекция РК