20 ноября 2022, 12:35
Два человека травмированы в аварии в Пудожском районе
Автомобиль «Рено» после встречки ушел в кювет
Автомобиль «Рено» вылетел в кювет ранним утром 19 ноября. Авария случилась на 353 км автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» в Пудожском районе.
В Госавтоинспекции предварительно установили, что 26-летний водитель выехал на встречную полосу, наехал на прицеп, который стоял на дороге. После этого машина оказалась в кювете.
В аварии пострадал сам автомобилиста и 34-летняя пассажирка. // фото: Госавтоинспекция РК