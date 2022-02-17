17 февраля 2022, 18:29
Происшествия

Совладельца ТЦ «Ягуар» оштрафовали по делу о взятке чиновнику мэрии

Прокуратура требовала отправить предпринимателя в колонию на семь лет, но городской суд решил иначе

Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу бизнесмена Гусейна Мамедова. Об этом сообщает «Столица на Онего». Совладельца торгового центра «Ягуар» на Древлянке обвиняли в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Евгению Перову в октябре 2020 года. Чиновник деньги не взял. Сотрудник администрации столицы Карелии сообщил в компетентные органы о склонении его к совершению коррупционного преступления.

Гособвинитель требовал посадить бизнесмена, который во всем признался и раскаялся, на семь лет и назначить ему штраф в четыре миллиона рублей. Однако вместо колонии судья Марина Носова назначила штраф.

Изначально суд назначил штраф в размере всего 2,5 миллионов рублей. Однако учитывая то, что Мамедов был под стражей, под домашним арестом, а впоследствии на него наложили запрет определенных действий, размер снизили на один миллион. Таким образом за коррупционное преступлению бизнесмен получил штраф в 1,5 миллиона рублей. Приговор суда пока не вступил в силу. (фото ptzgovorit.ru)

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