Совладельца ТЦ «Ягуар» оштрафовали по делу о взятке чиновнику мэрии

Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу бизнесмена Гусейна Мамедова. Об этом сообщает «Столица на Онего». Совладельца торгового центра «Ягуар» на Древлянке обвиняли в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Евгению Перову в октябре 2020 года. Чиновник деньги не взял. Сотрудник администрации столицы Карелии сообщил в компетентные органы о склонении его к совершению коррупционного преступления.

Гособвинитель требовал посадить бизнесмена, который во всем признался и раскаялся, на семь лет и назначить ему штраф в четыре миллиона рублей. Однако вместо колонии судья Марина Носова назначила штраф.

Изначально суд назначил штраф в размере всего 2,5 миллионов рублей. Однако учитывая то, что Мамедов был под стражей, под домашним арестом, а впоследствии на него наложили запрет определенных действий, размер снизили на один миллион. Таким образом за коррупционное преступлению бизнесмен получил штраф в 1,5 миллиона рублей. Приговор суда пока не вступил в силу. (фото ptzgovorit.ru)