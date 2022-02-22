Совфед разрешил Путину использовать Вооруженные силы за границей

Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил России за рубежом. Все 153 проголосовавших сенатора поддержали это решение, пишет РИА Новости. Ранее с таким обращением обратился в Совфед Владимир Путин.

Как сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, до рассмотрения вопроса в открытом режиме его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Совет палаты.

По словам главы конституционного комитета Андрея Клишаса, общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами России определяет президент в соответствии с конституцией. Постановление вступает в силу с момента принятия. Фото twimg.com