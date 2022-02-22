Путин попросил Совфед разрешить использование армии за рубежом

В Совет Федерации поступило обращение президента России об использовании российских Вооруженных сил за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.

Напомним, накануне Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Выступление президента длилось около часа и транслировалось по федеральным каналам. Фото: телеобращение президента от 21.02.2022