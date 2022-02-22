Психолог перечислила лучшие подарки на 23 февраля

Психолог Инна Головизнина рассказала, какие подарки лучше дарить мужчине на 23 февраля. Слова эксперта приводит «Лента.ру».

Специалист отметила, что в современном мире происходит изменение гендерных стереотипов и правил поведения для представителей различных полов. «Но тем не менее в России мужчины по-прежнему во многом связывают проявления своей мужественности с возможностью и способностью подарить девушке дорогой подарок. При этом не каждый будет чувствовать себя комфортно, если она преподнесет на праздник не менее дорогой презент», - пояснила Головизнина.

Чтобы избежать неловкой ситуации, специалист посоветовала дарить подарок мужчине, опираясь на его интересы. К примеру, в качестве презента можно выбрать что-то, связанное с его хобби. Удачным вариантом также станет подарок, связанный с проведением совместного интересного досуга. Фото pixabay.com/Bob_Dmyt