22 февраля 2022, 18:33
Россия

Психолог перечислила лучшие подарки на 23 февраля

Специалист посоветовала дарить подарок мужчине, опираясь на его интересы

Психолог Инна Головизнина рассказала, какие подарки лучше дарить мужчине на 23 февраля. Слова эксперта приводит «Лента.ру».

Специалист отметила, что в современном мире происходит изменение гендерных стереотипов и правил поведения для представителей различных полов. «Но тем не менее в России мужчины по-прежнему во многом связывают проявления своей мужественности с возможностью и способностью подарить девушке дорогой подарок. При этом не каждый будет чувствовать себя комфортно, если она преподнесет на праздник не менее дорогой презент», - пояснила Головизнина.

Чтобы избежать неловкой ситуации, специалист посоветовала дарить подарок мужчине, опираясь на его интересы. К примеру, в качестве презента можно выбрать что-то, связанное с его хобби. Удачным вариантом также станет подарок, связанный с проведением совместного интересного досуга. Фото pixabay.com/Bob_Dmyt

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инна головизнина
День защитника отечества