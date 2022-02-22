Маленькая девочка проломила голову на детской площадке в Петербурге

Трехлетняя девочка получила тяжелую травму на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в понедельник, 21 февраля. Ребенок упал с высоты более метра.

Девочка была доставлена в одну из городских детских больниц. С травмой головы ее поместили в реанимацию. Врачи оценивают состояние ребенка как состояние средней тяжести. Фото pixabay.com/laterjay