23 декабря 2020, 19:09
Общество

Сотрудники мэрии проверили соблюдение противоэпидемических требований

Сегодня контролировали магазины и предприятия общественного питания в центре Петрозаводска

Администрация города продолжает проверять объекты розничной торговли и сферы услуг, сообщается на сайте мэрии.

В ходе очередного контрольного мероприятия сотрудники оценили несколько магазинов и предприятий общественного питания, расположенных в центре Петрозаводска. Особое внимание обращали на соблюдение масочного режима, наличие защитных экранов и оборудования для обработки рук, соблюдение ограничений посещения по возрасту.

Персоналу организаций вновь напомнили о необходимости строгого соблюдения распоряжения главы республики № 127-р, а также об ответственности за нарушение действующих правил.

Фото с сайта городской администрации

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Петрозаводск
новости петрозаводска
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противоэпидемические мероприятия
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