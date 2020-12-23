Сотрудники мэрии проверили соблюдение противоэпидемических требований

Администрация города продолжает проверять объекты розничной торговли и сферы услуг, сообщается на сайте мэрии.

В ходе очередного контрольного мероприятия сотрудники оценили несколько магазинов и предприятий общественного питания, расположенных в центре Петрозаводска. Особое внимание обращали на соблюдение масочного режима, наличие защитных экранов и оборудования для обработки рук, соблюдение ограничений посещения по возрасту.

Персоналу организаций вновь напомнили о необходимости строгого соблюдения распоряжения главы республики № 127-р, а также об ответственности за нарушение действующих правил.

Фото с сайта городской администрации