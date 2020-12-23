На Древлянке изменили схему движения транспорта

На Древлянке, в районе пересечения бульвара Интернационалистов с Учительской улицей у школы № 46 установили сборно-разборные искусственные неровности (они же – лежачие полицейские), сообщает городская администрация.

Кроме того на перекрестке изменилась схема движения транспорта.

При левом повороте с бульвара Интернационалистов на Учительскую улицу (при движении со стороны Лососинского шоссе) водители будут иметь приоритет. На перекрёстке установили знак 2.1 «Главная дорога». А на бульваре Интернационалистов при движении с улицы Хейкконена появился знак 2.4 «Уступите дорогу».

Пешеходный переход у школы № 46 оборудовали в ноябре по многочисленным просьбам горожан.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа

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