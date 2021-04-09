09 апреля 2021, 15:46
Общество

Сотрудники ГИБДД проверяют автобусы в Петрозаводске

Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели рейд по автобусам. Выявлено одно нарушение, сообщает пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы проверяли техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и Правил дорожного движения.

На этой неделе выявлено одно нарушение - водитель школьного автобуса неправильно пользовался световыми приборами. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Фото ГИБДД

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Петрозаводск
ГИБДД
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Автобусы
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