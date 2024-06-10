10 июня 2024, 18:17
Сотрудники ГАИ отстранили от управления 11 водителей в Петрозаводске
В Госавтоинспекции подвели итоги рейдов в карельской столице
В Петрозаводске в минувшие выходные от управления транспортом были отстранены 11 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Пятеро автомобилистов сели за руль в нетрезвом виде. Один из них допустил это нарушение повторно. Еще шесть человек управляли транспортом, не имея водительских прав.
В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. Транспортные средства были отправлены на специализированную стоянку. // Фото ГАИ