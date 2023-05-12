Сотрудница кафе в Карелии помогла найти пропавших молодых людей

В Карелии вручили благодарность сотруднице кафе, которая помогла найти молодых людей, которых считали погибшими. Об этом сообщает паблик ГИМС города Лахденпохья.

Отмечается, что 13 апреля спасатели получили информацию о том, что на Ладожском озере недалеко от поселка Куркиеки под лед провалился и утонул человек. Прибывшие по вызову сотрудники обнаружили место провала и предметы, подтверждающие происшествие. В процессе общения с местными жителями возникло предположение, что утонули два человека, а не один. Проблема заключалась в том, что о молодом человеке и девушке, которых считали погибшими, никто ничего не знал.

У спасателей была лишь одна зацепка - молодая пара обедала в кафе. Спасатели решили пообщаться с сотрудниками заведения. Татьяна Лаптош, которая обслуживала молодых людей, поделилась с сотрудниками ГИМС важными наблюдениями, благодаря которым вскоре мужчину и девушку нашли живыми и здоровыми. В медицинской помощи они не нуждались.

Татьяне Лаптош было вручено благодарственное письмо от спасательной службы. // Фото: vk.com/public189857591