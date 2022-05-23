Состояние финских дорог быстро ухудшается

Состояние асфальта на дорогах в Финляндии быстро ухудшается. Например, на дороге в национальный парк Нууксио в Эспоо имеются неровности, ямы и канавки. По сообщению Yle, в таком состоянии тысячи трасс по всей стране.

По оценке компании Destia, занимающейся обслуживанием дорожной инфраструктуры, к концу 2022 года в стране будет около 7800 километров дорог в плохом состоянии, а уже в 2023 году их станет почти 9000 километров.

Нынешнюю ситуацию сравнивают с началом 1990-х, года в Финляндии в плохом состоянии было более 6500 километров дорог.

В этом году планировалось заасфальтировать 2700 километров дорог, однако цены успели вырасти почти на 30%. В связи с чем пришлось отменить некоторые работы, а из-за экономии часть дорог станут гравийными. (фото скриншот видео yle.fi)