22 мая 2022, 10:21
Финны заморозили имущество россиян на 76 миллионов евро
Управление по взысканию долгов заморозило тысячу вагонов товарных поездов, крупные партии железной руды
Имущество россиян, попавших под западные санкции, заморозили в Финляндии. Размер конфискованного имущества составляет 76 миллионов евро. Об этом со ссылкой на Helsingin Sanomat сообщает издание Yle.
Согласно газете, управление по взысканию долгов заморозило в том числе большое количество вагонов товарных поездов - более 1000, общая стоимость которых может достигать 20 миллионов евро.
Финны также изъяли крупные партии ценного сырья. В частности, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 миллионов евро. (фото Ari Vihanta / Yle)