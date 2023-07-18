Соки и газировки заметно подорожают в России с 1 августа

Из-за падения курса рубля с 1 августа в России заметно подорожают безалкогольные напитки. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ведущие производители соков и газировок уже уведомили торговые сети о предстоящем увеличении цен. Так, PepsiCo, ссылаясь на изменение курса рубля, намеревается повысить цены на напитки на 19,2–21,3%. «Сады Придонья» в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг сообщили о повышении цен на 10%. «Очаково» из-за влияния курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику тоже готовится поднять цены на 10%.

Отмечается, что производители соков сильно зависят от курса валют, поскольку до 70% затрат при изготовлении напитков приходится на приобретение импортного сырья. // Фото: unsplash.com