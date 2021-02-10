Собственникам и арендаторам помещений в Петрозаводске грозят штрафы

Зимой, одна из главных задач, стоящих перед собственниками и арендаторами помещений, это очистка кровель, водостоков, крыш, козырьков (навесов) зданий, строений, сооружений от снега, снежных навесов, наледи и сосулек, сообщает сайт городской администрации.

Законом Республики Карелия «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность собственников, владельцев нежилых зданий, строений, сооружений или уполномоченных ими лиц за непринятие соответствующих мер, а также за непринятие мер по уборке от снега и льда крылец, уличных лестниц, пандусов таких зданий, строений, сооружений, а также мер по обработке поверхностей крылец, уличных лестниц, пандусов противогололедными средствами.

За нарушение данных норм в отношении юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей, в случае повторного совершения правонарушения – и от 50 до 100 тысяч.

В настоящее время муниципальными инспекторами уже принято решение о возбуждении 17 дел по данным нарушениям.

Фото из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»