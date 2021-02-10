Льготники Карелии не могут получить компенсацию за газоснабжение

Жители Карелии, имеющие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и проживающие в квартирах с сжиженным газом, жалуются на то, что не получили компенсацию за услуги газоснабжения за январь 2021 года. Граждане утверждают, что часами пытаются дозвониться до центра социальной работа, но сделать это практически невозможно. Люди находятся в неведении и не понимают, что опять происходит с их льготами.

Нам удалось переговорить со специалистами Центра социальной работы РК. Там подтвердили, что, действительно, гражданам не рассчитали льготы за услуги газоснабжения за январь 2021 года. Как объяснили в центре, до сих пор не завершились конкурсные процедуры, связанные с определением организации, которая займется расчетом компенсации за поставленные услуги по сжиженному газу. Контракт заключается сроком на один год и заранее проводить конкурс по поиску подрядчика в центре не могут, так как не доведены финансовые лимиты.

В Центре социальной работы РК заверили, что все организационные процедуры будут завершены в течении первого квартала 2021 года. В центре утверждают, что гражданам выплатят положенную им по закону компенсацию за услуги газоснабжения, начиная с января 2021 года. Другими словами, граждане должны получить компенсацию в полном объеме, правда, позднее.

Как нам кажется, министерству социальной защиты Карелии необходимо более тщательно планировать работу, связанную с социальными выплатами гражданам. Задержка на несколько месяцев льгот и компенсаций традиционно вызывает нездоровый накал среди тех, кто имеет низкие доходы и вынужден на всем экономить.