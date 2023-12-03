Снежный и холодный декабрь пообещали жителям Карелии

Первый месяц зимы стартовал со снегом, метелью и легким морозцем. О погоде в декабре в Карелии рассказали в региональном гидрометцентре.

В начале месяца температура будет на 2-4 градуса, а затем под влиянием антициклона на 6-10 ниже нормы.

С 5 декабря и до конца декады минимумы температуры воздуха достигнут -18, -28, в дневные часы температура не превысит - 10, -15.

Во второй декаде преобладающими станут циклонические воздействия. В основном будет пасмурно, будет часто падать снег, ветер усилится. В третьей декаде нас ждет частая смена погоды, обусловленная чередованием процессов антициклонического и циклонического характера, в связи с чем возрастут неустойчивость, частые перепады атмосферного давления и температуры.

Как ожидают синоптики, в целом декабрь будет снежным и умеренно холодным, за исключением морозного начала. // фото «Петрозаводск говорит»