03 декабря 2023, 09:00
На дорогах скользко, а по Карелии местами обещают сегодня снег
Синоптики рассказали о погоде на 3 декабря
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -9, -11, рассказали в гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -7, -12, на севере местами -3, -8.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -6;
В Кондопоге днем -9;
В Олонце, Пудоже, Медвежьегорске, Сортавале днем -10;
В Сегеже днем -12;
В Суоярви днем -13.
Напомним, карельские синоптики призвали жителей республики готовиться к «введенским» морозам. // фото freepik.com