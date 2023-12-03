На дорогах скользко, а по Карелии местами обещают сегодня снег

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -9, -11, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -7, -12, на севере местами -3, -8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -6;

В Кондопоге днем -9;

В Олонце, Пудоже, Медвежьегорске, Сортавале днем -10;

В Сегеже днем -12;

В Суоярви днем -13.

Напомним, карельские синоптики призвали жителей республики готовиться к «введенским» морозам. // фото freepik.com