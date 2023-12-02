Местами сегодня ночью похолодает до минус 18

В Петрозаводске в воскресенье облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13, днем -9, -11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в ночные часы -9, -14, местами столбик термометра опустится до -18, днем -7, -12, на севере местами -3, -8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -10, днем -6;

В Кондопоге ночью -12, днем -9;

В Медвежьегорске ночью -16, днем -10;

В Олонце, Пудоже ночью -15, днем -10;

В Сегеже ночью -16, днем -12;

В Сортавале ночью -13, днем -10;

В Суоярви ночью -14, днем -13.

Ранее синоптики призвали жителей республики готовиться к «введенским» морозам. // фото «Петрозаводск говорит»