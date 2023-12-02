Синоптики призвали жителей Карелии готовиться к «введенским» морозам

Сугробы в Карелии выросли, но это еще не предел. Снег продолжит идти в выходные.

Атмосферное давление будет расти, и к понедельнику интенсивность осадков сойдет на нет. Антициклон рассеет облачность, температура воздуха продолжит понижаться.

В выходные дни в течение суток прогнозируется -7, -14 градусов, это на 2-3 градуса ниже климатической нормы. С понедельника и до конца недели температура окажется ниже многолетних значений на 6-8 градусов, рассказали в гидрометцентре Карелии.

«Готовимся к настоящим морозам, которые придут, как положено, по народному календарю (с 4 декабря), а именуются они «введенскими»,

- говорят синоптики.

По ночам температура опустится до -12, -17, местами до -25, -28, днем температура не превысит -9, -15.

Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Карелии холодный декабрь. // фото «Петрозаводск говорит»