Снегопад обрушится на Карелию: ожидается выпадение 6-10 мм осадков

Непогода обрушится на Карелию. С вечера 30 ноября и в первой половине ночи 1 декабря местами по центральным районам республики ожидается сильный снегопад, переходящий в мокрый снег, предупредили в МЧС.

В общей сложности может выпасть 6-10 мм осадков. Местами прогнозируют налипание мокрого снега.

Под удар стихии могут попасть Суоярвский и Сегежский округа, а также Медвежьегорский и Муезерский районы.

Участников дорожного движения призывает быть предельно внимательными. // фото unsplash.com