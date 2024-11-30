30 ноября 2024, 15:36
Снегопад обрушится на Карелию: ожидается выпадение 6-10 мм осадков
Под удар стихии могут попасть два округа и два района, предупредили в МЧС
Непогода обрушится на Карелию. С вечера 30 ноября и в первой половине ночи 1 декабря местами по центральным районам республики ожидается сильный снегопад, переходящий в мокрый снег, предупредили в МЧС.
В общей сложности может выпасть 6-10 мм осадков. Местами прогнозируют налипание мокрого снега.
Под удар стихии могут попасть Суоярвский и Сегежский округа, а также Медвежьегорский и Муезерский районы.
Участников дорожного движения призывает быть предельно внимательными. // фото unsplash.com