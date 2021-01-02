Снегоход горел сегодня вечером в Олонце

Сегодня в 17:41 на пульт Единой службы спасения-01 поступило сообщение о том, что в Олонце горит снегоход, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".

Возгорание произошло в Кирпичном переулке. Для борьбы с огнем к месту происшествия направили семерых сотрудников пожарной части-75 города Олонца на двух спецмашинах – АЦ-60 (УРАЛ) и АЦ-40 (131).

Руководил тушением пожара сам начальник отряда. В 17:49, всего за восемь минут, пожар был ликвидирован, но судя по фотографиям, от снегохода мало что осталось

Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"