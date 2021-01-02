В магазинах Карелии воры пытаются воспользоваться праздничной суетой

Магазинные воры в эти дни предпочитают гипермаркеты Петрозаводска, в надежде остаться незамеченными в новогодней суете, сообщает управление Росгвардии по РК.

30 декабря группы задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны трижды выезжали на место происшествия по тревожному сигналу. Задержаны и переданы в полицию мужчины 28, 38 и 53 лет. Их ждёт административное наказание.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»