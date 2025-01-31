Снег сошел вместе с асфальтом – ямы обещают начать латать в субботу

Петрозаводчане жалуются сити-менеджеру на ямы на дорогах. Инна Колыхматова пообещала, что ямы заделают.

К ямочному ремонту обещают приступить в субботу, но, если не помешает погода. Глава карельской столицы напомнила, что современные технологии, а именно техника холодного асфальта, позволяют выполнять работы в межсезонье.

Ранее мы рассказывали о яме на улице Шотмана, в которую угодили около пяти автомобилей за один вечер. // фото из паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»