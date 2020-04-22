Снег прогнозируется в четверг в Карелии

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3, днем +2, +4.

23 апреля в Карелии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по восточной половине республики, ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, местами похолодает до -10. Днем +1, +6.

В Калевале ночью -7, днем +3;

В Кондопоге ночью -4, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -5, днем +2;

В Олонце ночью -3, днем +6;

В Пудоже ночью -6, днем +2;

В Сегеже ночью -5, днем +1;

В Сортавале ночью -2, днем +7;

В Суоярви ночью -5, днем +3.