Погода в Карелии на сегодня, 22 апреля

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Будет дуть ветер северо-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха днем +5, +7.

В Карелии также облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер северо-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздухаднем +2, +7, по южным районам местами до +10.

В Калевале днем +7;

В Кондопоге днем +8;

В Медвежьегорске днем +6;

В Олонце днем +9;

В Пудоже днем +6;

В Сегеже днем +6;

В Сортавале днем +9;

В Суоярви днем +7.