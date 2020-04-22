22 апреля 2020, 07:00
Погода в Карелии на сегодня, 22 апреля
Днем в республике может пойти мокрый снег
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Будет дуть ветер северо-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха днем +5, +7.
В Карелии также облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер северо-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздухаднем +2, +7, по южным районам местами до +10.
В Калевале днем +7;
В Кондопоге днем +8;
В Медвежьегорске днем +6;
В Олонце днем +9;
В Пудоже днем +6;
В Сегеже днем +6;
В Сортавале днем +9;
В Суоярви днем +7.