В Карелии в среду прогнозируют порывистый ветер

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Будет дуть ветер северо-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью 0, -2. Днем +5, +7.

В Карелии в среду также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер северо-западный умеренный, днем порывистый сильный. Ночью температура воздуха 0, -5. Днем +2, +7, по южным районам местами до +10.

В Калевале ночью -5, днем +7;

В Кондопоге ночью -1, днем +8;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +6;

В Олонце ночью -1, днем +9;

В Пудоже ночью -3, днем +6;

В Сегеже ночью -3, днем +6;

В Сортавале ночью -1, днем +9;

В Суоярви ночью -3, днем +7.

Ранее МЧС предупредило жителей республики об усилении ветра с 13 до 16 часов 22 апреля.