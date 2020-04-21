Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

22 апреля c 13 до 16 часов местами, преимущественно по восточной половине Карелии, ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», под действие неблагоприятного явления могут попасть шесть районов республики – Беломорский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский, Пудожский муниципальные районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередачи.

Рекомендуется ограничить поездки на личном автотранспорте и нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых. Не оставляйте транспортные средства вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.