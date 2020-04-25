Снег пойдет в Карелии в воскресенье

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3. Днем +4, +6.

26 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется местами небольшой снег, днем на большей части республики небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6. Днем +1, +6.

В Калевале ночью -3, днем +3;

В Кондопоге ночью -2, днем +6;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +5;

В Олонце ночью -2, днем +6;

В Пудоже ночью -3, днем +6;

В Сегеже ночью -2, днем +4;

В Сортавале ночью -1, днем +6;

В Суоярви ночью -3, днем +5.