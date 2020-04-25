25 апреля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 25 апреля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 25 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +3+5.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем на большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый до сильного. Температура воздуха +1+6.
В Костомукше +1, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже +1, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале +3, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.