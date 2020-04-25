Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем на большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый до сильного. Температура воздуха +1+6.

В Костомукше +1, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже +1, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале +3, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.